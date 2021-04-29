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    21:11, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейский выстрелил в ногу коллеге в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский получил огнестрельное ранение после конфликта с коллегой в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 апреля около полуночи в Райымбекском районе на почве личных неприязненных отношений имел место конфликт между двумя сотрудниками районной полиции. В результате один из них - участковый инспектор с огнестрельным ранением бедра из табельного оружия госпитализирован в больницу с.Нарынкол. Для разбирательства выехали на место происшествия. В результате выяснены все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева в Instagram.

    По данному факту УСБ начато досудебное расследование по ст.ст. 24 ч. 3, ст.99 ч. 1 УК РК (покушение на убийство).

    «Кроме того, за упущения в оперативно-служебной деятельности и ослабление контроля за личным составом мной освобожден от занимаемой должности первый заместитель районного отдела полиции, курирующий именно деятельность наружных служб», - отметил он.

    Уволены по отрицательным мотивам сотрудники, находившиеся в период конфликта коллег, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены ряд должностных лиц.

    В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное.

    «Руководство Департамента полиции Алматинской области примет исчерпывающие меры по соблюдению законности и дисциплины в собственных рядах. Каждому нарушению будет дана принципиальная оценка вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Выяснения личных отношений на службе недопустимы», - отметил Серик Кудебаев.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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