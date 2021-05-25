Полицейский выстрелил себе в плечо из табельного оружия в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Это случилось со старшим следователем Железинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Павлодарской области по мессенджерам рассылается информация о том, что «старший следователь Железинского района из своего табельного оружия произвел выстрел, тем самым покончил жизнь самоубийством».

«Департамент полиции Павлодарской области сообщает, что 23 мая в 18.10 в селе Железинка, в коридоре здания прокуратуры района, старший следователь Железинского района из табельного оружия произвёл выстрел в своё правое плечо», - сообщили в пресс-службе ДП.

Как стало известно, сотрудник полиции был доставлен в больницу и прооперирован. Сегодня его состояние стабильно, жизненно важные органы и кости не повреждены, его здоровью ничто не угрожает.

«По данному факту управлением собственной безопасности ДП Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан «Доведение до самоубийства». Обстоятельства и причины выясняются», - добавили в ведомстве.

Видео ДП Павлодарской области.