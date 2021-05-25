РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:24, 25 Май 2021 | GMT +6

    Полицейский выстрелил себе в плечо из табельного оружия в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Это случилось со старшим следователем Железинского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Павлодарской области по мессенджерам рассылается информация о том, что «старший следователь Железинского района из своего табельного оружия произвел выстрел, тем самым покончил жизнь самоубийством».

    «Департамент полиции Павлодарской области сообщает, что 23 мая в 18.10 в селе Железинка, в коридоре здания прокуратуры района, старший следователь Железинского района из табельного оружия произвёл выстрел в своё правое плечо», - сообщили в пресс-службе ДП.

    Как стало известно, сотрудник полиции был доставлен в больницу и прооперирован. Сегодня его состояние стабильно, жизненно важные органы и кости не повреждены, его здоровью ничто не угрожает.
    «По данному факту управлением собственной безопасности ДП Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 105 УК Республики Казахстан «Доведение до самоубийства». Обстоятельства и причины выясняются», - добавили в ведомстве.

    Видео ДП Павлодарской области.


    Теги:
    Правительство Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!