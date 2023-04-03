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Полицейский в Таразе спас двух детей на водном канале

Автор:  
Галина Скрипник
3 Апреля 2023, 08:30
Полицейский в Таразе спас двух детей на водном канале Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Только через три месяца сослуживцы таразского полицейского Кайрата Турлыбаева узнали о его героическом поступке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если бы родители спасенных мальчиков не прочитали в социальных сетях о награждении сотрудников полиции за героические поступки, возможно, мы бы и не узнали, как наш участковый инспектор отдела ювенальной полиции МПС УП Тараза Кайрат Турлыбаев вытащил мальчишек из ледяной воды», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Оказалось, что в декабре 2022 года лейтенант полиции Кайрат Турлыбаев, участковый инспектор по делам несовершеннолетних, ехал на работу и, проезжая вдоль водного канала по улице Санырак Батыра, через приоткрытое окно машины услышал едва уловимый детский крик о помощи.

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«Не раздумывая, он выбежал из машины и бросился в сторону канала, где увидел двух мальчиков, примерно 9 - 10 лет, которые стояли по пояс в ледяной воде, держась за край льда, и кричали. Видимо, они решили походить по замерзшему каналу, но лед не выдержал, ведь у нас обычно речки зимой не замерзают. Полицейский бросился в воду, вытащил мальчишек одного за другим и отвез домой к родителям, которые поблагодарили полицейского за спасение мальчиков. Ведь, простояв дольше в ледяной воде, дети могли погибнуть», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Промокший до нитки лейтенант полиции Кайрат Турлыбаев переоделся в другую форму и отправился на службу, так ничего никому и не рассказав.

«После того как родители мальчиков, увидев в соцсетях подобные истории, позвонили в отдел полиции, где служит такой скромный полицейский, поделились этой историей и попросили поощрить участкового за две спасенные детские жизни, сослуживцы Кайрата Турлыбаева обратились в пресс-службу департамента и рассказали о случившемся. Руководство департамента полиции заверило, что рассмотрит просьбу родителей мальчиков», - пояснили в правоохранительном ведомстве.


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