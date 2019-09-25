+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 14 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейский в Павлодарской области приставал к девушке

25 Сентября 2019 06:27
Поделиться:
Полицейский в Павлодарской области приставал к девушке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждён и будет уволен майор Баянаульского отдела полиции, домогавшийся до девушки на берегу озера Жасыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Инспекцией по личному составу управления собственной безопасности департамента полиции области проведено служебное расследование, по результатам которого восьмого августа состоялась дисциплинарная комиссия, где принято решение об увольнении из органов внутренних дел Р. за дискредитацию. Вместе с тем, учитывая, что майор полиции Р. находится на излечении, издать приказ о его увольнении не представляется возможным. Вопрос будет решен по выходу последнего с больничного, - заявил на брифинге начальник управления собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области Аскар Сергазин. - Руководство ОП Баянаульского района привлечено к дисциплинарной ответственности».

Как сообщили в департаменте, третьего августа, примерно в 22:10, к гражданке А. на берегу озера Жасыбай Баянаульского района подошёл мужчина и стал приставать, при этом хватая её за руки. Она обратилась в отдел полиции Баянаульского района. Стражи порядка установили, что мужчина, 1978 года рождения, – сотрудник отдела полиции Баянаульского района.

Согласно заключению медицинского освидетельствования был трезв. С десятого июля по пятое августа майор находился в очередном трудовом отпуске, а с пятого августа был на больничном, добавили в управлении собственной безопасности департамента.

«По факту управлением собственной безопасности ДП области проведено досудебное расследование по статье 115 «Угроза» УК РК, по которому принято решение о прекращении в связи отсутствием состава преступления. Вместе с тем, выделенный материал направлен в суд Баянаульского района для решения вопроса о привлечении Р. к адмответственности по статье 434 «Мелкое хулиганство» КРКоАП», - Аскар Сергазин.

Позже постановлением суда майор полиции Р. признан виновным и оштрафован на пять месячных расчётных показателей.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив