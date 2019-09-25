Полицейский в Павлодарской области приставал к девушке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждён и будет уволен майор Баянаульского отдела полиции, домогавшийся до девушки на берегу озера Жасыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Инспекцией по личному составу управления собственной безопасности департамента полиции области проведено служебное расследование, по результатам которого восьмого августа состоялась дисциплинарная комиссия, где принято решение об увольнении из органов внутренних дел Р. за дискредитацию. Вместе с тем, учитывая, что майор полиции Р. находится на излечении, издать приказ о его увольнении не представляется возможным. Вопрос будет решен по выходу последнего с больничного, - заявил на брифинге начальник управления собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области Аскар Сергазин. - Руководство ОП Баянаульского района привлечено к дисциплинарной ответственности».

Как сообщили в департаменте, третьего августа, примерно в 22:10, к гражданке А. на берегу озера Жасыбай Баянаульского района подошёл мужчина и стал приставать, при этом хватая её за руки. Она обратилась в отдел полиции Баянаульского района. Стражи порядка установили, что мужчина, 1978 года рождения, – сотрудник отдела полиции Баянаульского района.

Согласно заключению медицинского освидетельствования был трезв. С десятого июля по пятое августа майор находился в очередном трудовом отпуске, а с пятого августа был на больничном, добавили в управлении собственной безопасности департамента.

«По факту управлением собственной безопасности ДП области проведено досудебное расследование по статье 115 «Угроза» УК РК, по которому принято решение о прекращении в связи отсутствием состава преступления. Вместе с тем, выделенный материал направлен в суд Баянаульского района для решения вопроса о привлечении Р. к адмответственности по статье 434 «Мелкое хулиганство» КРКоАП», - Аскар Сергазин.

Позже постановлением суда майор полиции Р. признан виновным и оштрафован на пять месячных расчётных показателей.