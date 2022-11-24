Полицейский-супермен работает в одном из сел Карагандинской области

24 Ноября 2022, 10:25

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В поселке Ботакара Карагандинской области появился полицейский-супермен. Так местные жители окрестили инспектора патрульной полиции Медета Аскарова, который удивительным образом оказывается там, где случилась беда. За несколько лет он успел спасти девять жизней. Причем один из последних случаев произошел недавно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Ботакары Тлеген Сокенов недавно отпраздновал второе рождение. Его вместе с товарищем из вылетевшего в кювет и дымящего автомобиля вытащил старший лейтенант Медет Аскаров. Авария произошла в непогоду, машина Тлегена не просто вылетела с дороги, она несколько раз перевернулась и упала на крышу. Водитель и пассажир оказались заблокированными в ней. Их спас доблестный полицейский.

«Представить даже невозможно, что было бы, потому что было возгорание внутри салона. Спас нас, помог нам. Вытащил из авто пассажира, затем меня. А потом уже начал разбираться с самой машиной. Аккумулятор обесточил, чтобы не было возгорания», - говорит Тлеген Сокенов.

На счету у полицейского Медета Аскарова не одна спасенная жизнь. Ранее он не дал угореть пятерым детям –вынес малышей из задымленного дома. Двух тонущих жителей поселка инспектор вытащил из реки Нура.

«У меня брат родной в данный момент тоже работает в органах. Получается, на него равнялся постоянно: как он работал, опрятный ходил постоянно, людям помогал. Нужно помогать в первую очередь, вот и помогаем», - говорит инспектор патрульной полиции УП Бухар-Жырауского района Медет Аскаров.

Медет Аскаров в правоохранительных органах трудится 16 лет и работу свою очень любит. Сегодня в Казахстане отмечают День дорожной полиции. История об инспекторе-герое - пример мужества и доблести наших стражей порядка. Для ботакаринцев Медет Аскаров стал настоящим суперменом. Они не просто восхищаются им, но и просят его наградить на службе.