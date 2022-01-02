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Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда

2 Января 2022 14:56
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Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 36-летняя жительница Нур-Султана едва не погибла под колесами поезда, не подоспей вовремя старший сержант полиции Саят Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пассажирка поезда сообщением «Пресногорьковка–Павлодар» вышла из вагона на станции Курорт-Боровое, чтобы пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе. Она по своей невнимательности не заметила идущий пассажирский поезд по направлению «Караганда-Костанай».

К счастью, в этот момент рядом оказался старший сержант полиции Саят Кадыров, который быстро среагировал и предотвратил наезд. Женщина поблагодарила стража порядка за спасение», - сообщили в департаменте полиции.



Старший сержант полиции Саят Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Проходил срочную службу в ПС КНБ РК. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отделения полиции на станции Курорт-Боровое.

В свою очередь руководство Департамента полиции на транспорте за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Саята Кадырова.


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#Нур-Султан   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #Общество   #Спасение  
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Автор:

Оксана Матасова

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