Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 36-летняя жительница Нур-Султана едва не погибла под колесами поезда, не подоспей вовремя старший сержант полиции Саят Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пассажирка поезда сообщением «Пресногорьковка–Павлодар» вышла из вагона на станции Курорт-Боровое, чтобы пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе. Она по своей невнимательности не заметила идущий пассажирский поезд по направлению «Караганда-Костанай».
К счастью, в этот момент рядом оказался старший сержант полиции Саят Кадыров, который быстро среагировал и предотвратил наезд. Женщина поблагодарила стража порядка за спасение», - сообщили в департаменте полиции.
Старший сержант полиции Саят Кадыров родился в Акмолинской области в 1996 году. Проходил срочную службу в ПС КНБ РК. С 2018 года служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отделения полиции на станции Курорт-Боровое.
В свою очередь руководство Департамента полиции на транспорте за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Саята Кадырова.
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