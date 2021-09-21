ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейский спас женщину от прыжка с крана в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 сентября примерно в 21.00 часов в дежурную часть ЦОУ управления полиции города Тараза на телефон «102» поступило тревожное сообщение. Звонивший заявил, что на территории 15 микрорайона областного центра неизвестная женщина пытается спрыгнуть с высотного строительного крана.

На место происшествия незамедлительно выехал патрульный экипаж, который увидел на кране женщину, сидящую на перекладине на очень большой высоте. Один из сотрудников полиции тут же, не раздумывая, быстренько взобрался на кран и уговорил женщину не совершать поступка, от которого зависела ее жизнь.

После долгих переговоров помог ей благополучно спуститься вниз.

Далее стражи порядка установили, что вышеуказанная гражданка не давала отчет своим действиям, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отвезли ее домой по указанному адресу и провели профилактическую беседу.



