Полицейский спас женщину из пожара в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сельский участковый помог женщине выбраться из горящей квартиры и предотвратил распространение пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в расположенном близ Текели поселке Рудничный, где ночью местному участковому инспектору капитану полиции Ерболу Аманбаеву поступил звонок о пожаре в многоквартирном двухподъездном доме. Прибывший на место происшествия полицейский, не дожидаясь пожарных, вскрыл входную дверь и вывел из огня 59-летнюю хозяйку квартиры.

«Хозяйка квартиры, видимо, пыталась потушить огонь, задыхаясь, она лежала в коридоре между кухней и ванной комнатой. Я ее быстро вывел на безопасное расстояние. Забежал и попытался отключить газовый баллон, о который даже обжегся. Пришлось срезать ножом присоединенный к нему шланг и вынести в подъезд. Очаг возгорания находился на кухне, где огнем был охвачен холодильник, мебель и стены. Таская воду из ванной и обливая ею стены и холодильник, удалось сбить пламя», - рассказал Ербол Аманбаев.

Как выяснилось, в поселке Рудничный на сегодняшний день проживают свыше 1000 жителей. Имеются своя школа, дневной медицинский станционар, сельский акимат. Однако при возникновении пожаров помощь приходиться ждать из города Текели, расположенном в 50-60 км от населенного пункта.

«Поселок расположен в горной местности и добраться туда, занимает некоторое время. С учетом этого, сноровка и умелые действия участкового при возникшей ситуации своевременны и обоснованы. Отметим, что при ликвидации огня капитан Ербол Аманбаев пострадал, получив ожоги левой руки. Но после оказания медицинской помощи он уже вернулся на службу и сейчас продолжает работать в обычном режиме», - дополнили в пресс-службе ДП Алматинской области.