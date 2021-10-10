Полицейский спас задыхавшегося ребенка в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В дыхательных путях у 10-месячной девочки застряла магнитная деталь игрушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram пресс-службы ДП области.

7 октября 2021 г. около 20.30 часов вечера начальник отдела местной полицейской службы ОП Зерендинского района майор полиции Даулетхан Матаев в рамках ОПМ «Участок» проверял работу опорных пунктов. На 28 километре автодороги Атбасар – Кокшетау по направлению в областной центр полицейский заметил припаркованную к обочине автомашину марки «Газель», водитель которой был явно чем-то крайне взволнован и озабочен. Когда сотрудник полиции остановился, чтобы выяснить, что произошло, мужчина обратился к нему за помощью. Выяснилось, что в машине водителя находится 10-месячная малышка, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Девочка проглотила магнитную деталь от игрушки, и она застряла у нее в дыхательных путях.

Состояние малышки ухудшалось, ей становилось все труднее и труднее дышать. Растерянные и отчаявшиеся родители пытались самостоятельно доставить девочку в областную детскую больницу. К несчастью, их автомобиль сломался в пути, автомашин, проезжающих на трассе, оказалось крайне мало, а те, что были, не останавливались.

Не теряя драгоценные минуты, полицейский посадил маму с малышкой в машину, включил проблесковые маячки и доставил женщину с ребенком в областную больницу в течение 15 минут. 4 часа в реанимации провела малышка, прежде чем ее состояние улучшилось и она была переведена в общую палату. Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции жизни и здоровью девочки в настоящее время ничего не угрожает.

Родители малышки, в свою очередь, выразили полицейскому благодарность за оказанную помощь и неравнодушие.