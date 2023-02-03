Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Тонущего жителя Туркестанской области спас проезжавший мимо полицейский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Ночью в селе Шага Сауранского района участковый инспектор полиции Абай Байжуман заметил, как мужчина упал в воду. Он тут же остановил машину и бросился в воду. На середине водного потока он схватил мужчину и стал тащить к берегу. После скорая помощь забрала спасенного в больницу», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

За два дня сотрудники полиции совместно с другими специалистами эвакуировали в безопасное место более 200 человек.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ



