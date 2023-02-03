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    Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области

    3 Февраля 2023, 19:11

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Тонущего жителя Туркестанской области спас проезжавший мимо полицейский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    «Ночью в селе Шага Сауранского района участковый инспектор полиции Абай Байжуман заметил, как мужчина упал в воду. Он тут же остановил машину и бросился в воду. На середине водного потока он схватил мужчину и стал тащить к берегу. После скорая помощь забрала спасенного в больницу», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

    За два дня сотрудники полиции совместно с другими специалистами эвакуировали в безопасное место более 200 человек.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Происшествия Видео Паводок МВД РК Спасение
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