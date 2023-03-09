Полицейский спас семью от отравления угарным газом в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Жамбылской области сообщили подробности спасения семьи, которая могла погибнуть от отравления газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, инцидент произошел 6 марта около 22:00 часов. В тот день 8-летний ученик одной из таразских школ не пришел на занятия, а его родители не отвечали на звонки. Заместитель директора школы по воспитательной работе Эльмира Есельбаева вместе с участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних 2-го отдела полиции УП города Тараза лейтенантом полиции Алишером Ермековым направились к дому ученика, чтобы узнать причину отсутствия на занятиях.

По словам участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних лейтенанта полиции Алишера Ермекова, придя по адресу, они постучали в ворота, однако никто не открыл. Расспросив соседей, стало известно, что семью никто не видел со вчерашнего дня. Почувствовав неладное, Алишер Ермеков с разрешения соседа перелез через его забор на территорию участка дома школьника.

«Подойдя к дому, через окно мы увидели лежащего без сознания на полу ребенка. Не раздумывая, я взломал окно и вошел в помещение. В доме стоял едкий запах. Я понял, что жильцы надышались угарным газом. Сразу же перекрыл газ и открыл все окна», - сообщил лейтенант полиции Алишер Ермеков.

Проветрив все комнаты, полицейский вынес на улицу 58-летнего главу семьи, его 47-летнюю жену, их дочерей 12 и 10 лет, а также 8-летнего сына. Полицейский оказал пострадавшим необходимую доврачебную помощь, а после передал сотрудникам скорой медицинской помощи.

Семью незамедлительно госпитализировали. По словам врачей, если бы помощь была оказана немного позже, спасти никого бы уже не удалось.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям, неравнодушию и профессионализму сотрудника полиции и заместителя директора школы по воспитательной работе жизни и здоровью всех членов семьи уже ничего не угрожает», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По данным пресс-службы ДЧС Жамбылской области, с начала 2023 года в регионе произошло семь случаев отравления угарным газом. Пострадали 10 человек, из них трое детей, один взрослый погиб.

Фото департамент полиции Жамбылской области