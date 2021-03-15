Полицейский спас павлодарца от суицида

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре полицейские спасли парня, пытавшегося спрыгнуть с крыши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 11 марта в полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что по улице Кудайбердиева парень собирается спрыгнуть с крыши дома. Незамедлительно на место происшествия были направлены автопатрули и следственно-оперативная группа.

«Прибывшие сотрудники батальона патрульной полиции Азамат Мустафин и Асет Темешев установили, что молодой человек стоял на краю карниза. На беседы не реагировал. Инспекторы действовали профессионально, для них самым главным было отговорить парня от необдуманного шага», – рассказал командир батальона патрульной полиции города Павлодар Ренат Шарипов.

Сотрудникам пришлось нелегко. Парень не шел на контакт, игнорировал стражей порядка и всячески сопротивлялся. Но после долгих переговоров полицейским удалось спасти павлодарца. В ходе беседы с инспекторами он рассказал, что на этот отчаянный шаг он решился из-за проблем в личной жизни, которые ему сложно преодолеть самостоятельно.

«Мы с ним разговаривали минут 20, но в тот момент для меня каждая минута казалась бесконечной. Когда на твоих глазах такое происходит, ты не можешь оставаться абсолютно хладнокровным и не принимать ситуацию близко к сердцу. К такому привыкнуть невозможно. Я начал говорить ему, что есть столько детей-сирот, у которых никого не осталось, а он из-за семейной ссоры был готов покончить с жизнью. Ведь самая главная ценность в жизни – это семья. Он стал отходить от края карниза и рассказал о том, что побудило его к этому поступку. Позже попросил телефон и позвонил брату. Я очень надеюсь, что он сделает для себя правильные выводы, сможет все обговорить с семьей и все вместе они примут верное направление в разрешении своих споров», – поделился подробностями спасения Асет Темешев.

В полиции сообщили, домой парень уехал с родителями, приехавшими за ним.