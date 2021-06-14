АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский сбил насмерть пешехода в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня,14 июня в 07:00 часов в Алатауском районе Алматы водитель – гражданин Т., сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной марки «Hyundai Elantra», следовал по улице Утемисулы в южном направлении. Избегая столкновения с автомобилем, неожиданно стал совершать маневр, гражданин Т. выехал на восточную обочину автомойки, где допустил наезд на пешехода - гражданку С., а также на стоящую автомашину «Газель», водитель которой находился вне своего транспортного средства. В результате ДТП пешеход скончался. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

Уголовное дело находится в производстве Управления дознания ДП города Алматы. Водитель находится под следствием.