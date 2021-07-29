«Полицейский сбил мотоциклиста»: в полиции назвали информацию фейком

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали видео из социальных сетей, в котором полицейский якобы сбил мотоциклиста и назвали информацию фейковой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как утверждают в ведомстве, информация о том, что полицейский сбил мотоциклиста в городе Житикара – фейк.

«Жители города Житикара получают сообщение в приложении WhatsApp Messenger о том, что полицейский якобы сбил мотоциклиста на дороге. На самом данное сообщение – это факт распространения заведомо ложной информации, - отметили в пресс-службе департамента. — В полиции Житикары предоставили видео с камеры наблюдения, на котором видно, что водитель мотоцикла, совершая маневр на перекрестке улиц И. Ищанова - Д. Асымбаева, не справился с управлением и упал на проезжую часть. ДТП произошло 28 июля около 22.00 часов.

В это время участковый инспектор полиции Сакен Сапарбеков совершал объезд территории своего участка. Увидев пострадавшего, полицейский незамедлительно оказал ему помощь, вызвал «Скорую» и дежурный наряд».

По прибытию медиков водитель был госпитализирован в приемный покой Житикаринской районной больницы с закрытым переломом голени.

«В последующем факт оформления ДТП снял на телефон, проезжающий мимо водитель, сопроводив все комментарием, что полицейский якобы сбил водителя.

В настоящее время полиция Житикары устанавливает личность данного водителя и разъясняет, что согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за распространение заведомо ложной информации может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет», - подытожили в ведомстве.



