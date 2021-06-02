Полицейский с ожогом глаз задержал вора на месте преступления в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Несмотря на ожог глаз, полученный от перцового спрея, сотрудник отдела криминальной полиции управления полиции города Степногорска задержал одного из воров на месте преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, задержание было произведено благодаря бдительности соседей, которые 28 мая сообщили в дежурную часть управления полиции города Степногорска о нахождении в подъезде подозрительных лиц.

«Прибыв незамедлительно по поступившему сигналу, старший оперуполномоченный столкнулся с преступниками лицом к лицу, в этот момент квартирные воры уже покидали место преступления с добычей. Увидев полицейского, один из членов преступной группы брызнул перцовым баллончиком полицейскому в лицо. Но, несмотря на ожог глаз, сотруднику полиции удалось задержать и схватить одного злоумышленника до прибытия следственно-оперативной группы», - отметили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 37-летний житель города Кокшетау, состоящий на учете по категории «Квартирный вор». Двум пособниками злоумышленника удалось скрыться. В настоящее время устанавливается их местонахождение.

Добычей подозреваемых в этот день стали золотые изделия и денежные средства в размере 300 тысяч тенге жильцов одной из квартир многоэтажного дома.













«По данному факту возбуждено досудебное производство по ч.3 ст.24 - ч.3 ст. 188 УК РК «Покушение на кражу». Подозреваемый находится под стражей», - добавили в полиции.