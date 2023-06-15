Полицейский «разрулил» дорожную пробку в Уральске с газетой в руках

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейский, находящийся в отпуске, помог водителям, застрявшим в пробке из-за отключенного светофора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В Казнете популярность набирает видео, на котором мужчина с газетой в руках регулирует поток машин на перекрестке. Выяснилось, что сегодня в Уральске произошло отключение электричества и в некоторых частях города не работали светофоры.

В 16:15 часов на пересечении проспекта Абулхаир хана и ул. Сырыма Датулы произошел дорожный затор. В это время, находясь в потоке автомашин, сотрудник ДП ЗКО Руслан Жексенов припарковал свой автомобиль, направился на этот перекресток и, используя вместо жезла газету, помог водителям справится со сложившийся ситуацией.

Пассажиры и водители запечатлели этот момент на камеру и опубликовали его в соцсетях, где в комментариях пользователи похвалили мужчину за помощь автомобилистам.

Сотрудник полиции Руслан Жексенов, несмотря на то, что в настоящее время находится в очередном трудовом отпуске, помог водителям, проявив неравнодушие к ситуации.