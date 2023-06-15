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    00:18, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Полицейский «разрулил» дорожную пробку в Уральске с газетой в руках

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейский, находящийся в отпуске, помог водителям, застрявшим в пробке из-за отключенного светофора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В Казнете популярность набирает видео, на котором мужчина с газетой в руках регулирует поток машин на перекрестке. Выяснилось, что сегодня в Уральске произошло отключение электричества и в некоторых частях города не работали светофоры.

    В 16:15 часов на пересечении проспекта Абулхаир хана и ул. Сырыма Датулы произошел дорожный затор. В это время, находясь в потоке автомашин, сотрудник ДП ЗКО Руслан Жексенов припарковал свой автомобиль, направился на этот перекресток и, используя вместо жезла газету, помог водителям справится со сложившийся ситуацией.

    Пассажиры и водители запечатлели этот момент на камеру и опубликовали его в соцсетях, где в комментариях пользователи похвалили мужчину за помощь автомобилистам.

    Сотрудник полиции Руслан Жексенов, несмотря на то, что в настоящее время находится в очередном трудовом отпуске, помог водителям, проявив неравнодушие к ситуации.


    Теги:
    Западно-Казахстанская область МВД РК Правоохранительные органы
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