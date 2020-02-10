Полицейский прыгнул с моста, чтобы спасти самоубийцу в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейский предотвратил суицид, бросившись вслед за мужчиной с моста на железнодорожном вокзале Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, инцидент произошел 10 февраля.

«Установлено, что около 13.00 часов неизвестный молодой мужчина, находясь на пешеходном мосту, который проходит над железнодорожными путями на станции Кокшетау, пытался спрыгнуть вниз. В это же время на мосту находилась девушка, которая пыталась отговорить мужчину от необдуманного шага. Не слушая ее, он прыгнул вниз, но попал на стоящий внизу вагон», - рассказали в ведомстве.

К счастью, в этот момент недалеко от места происшествия оказался полицейский батальона патрульной полиции УП города Кокшетау сержант Бакдаулет Кошкинбай.

«Он, не раздумывая, бросился вслед за мужчиной и успел предотвратить его следующий прыжок между вагонами, который мог оказаться роковым. Опасность также представляли проходящие в опасной близости высоковольтные провода и возможность поражения током. Далее до прибытия сотрудников линейного отдела полиции Бақдаулет, не думая о собственной безопасности, удерживал мужчину, а затем вместе с коллегами из ЛОВД спустил его вниз. Мужчина был передан врачам скорой помощи», - добавили полицейские.

Поступок полицейского зафиксировала на камеру мобильного телефона свидетельница инцидента.

По информации ведомства, покончить с собой пытался 34-летний житель Акжарского района Северо-Казахстанской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выясняют причину, побудившую мужчину на такой шаг.

Как добавили в полиции, 25-летний Бакдаулет Кошкинбай возвращался домой после дежурства. Это первый спасенный человек в его жизни.



