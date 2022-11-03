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Полицейский помог спасти жизнь полуторагодовалому малышу из Кокшетау

3 Ноября 2022, 21:39
Полицейский помог спасти жизнь полуторагодовалому малышу из Кокшетау
3 Ноября 2022, 21:39

Полицейский помог спасти жизнь полуторагодовалому малышу из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Нуждающегося в экстренной медицинской помощи полуторагодовалого ребенка и его маму доставил в больницу участковый инспектор капитан полиции Серикбай Шашкенов. Благодаря быстрым действиям полицейского малыш остался жив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, о произошедшем руководство ведомства узнало лишь сейчас из благодарности, присланной родственниками малыша.

«Случай этот произошел в Кокшетау в начале октября. У ребенка, которому 1,5 года, резко поднялась температура. Мама малыша вызвала скорую помощь. Однако мальчику становилось всё хуже, он посинел и начал терять сознание. Перепугавшись, акмолинка с ребенком на руках выбежала на улицу. Проезжавший мимо сотрудник полиции увидел взволнованную, плачущую женщину и поспешил на помощь», - сообщили в ведомстве.

Полицейский доставил маму с ребенком в областную детскую больницу. Малышу своевременно была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он еще 10 дней находился в больнице.

«Врачи сказали, что наш внук родился в рубашке. Вовремя его доставили. Каждая минута была на счету. Если бы не Серикбай, ребенок мог бы погибнуть», - добавил дедушка малыша Жастлек Рамазанов.


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