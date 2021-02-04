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    21:00, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Полицейский помог найти акмолинку, разыскиваемую родственниками из России

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Столичный волонтер поблагодарила акмолинского полицейского за помощь в поисках женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    На ведомственную страницу департамента полиции Акмолинской области в социальной сети Instagram обратилась девушка Салтанат. Как оказалось, она относится к волонтерскому движению «Волонтеры единство» (@volontery_edinstvo), которое работает по всему миру.

    «Месяц назад волонтер получила обращение из Российской Федерации о том, что пожилая россиянка уже больше 30 лет разыскивает свою родную сестру Мартюшеву Надежду Николаевну. По предварительным данным, женщина проживала в городе Костанае Республики Казахстан. Однако в ходе выяснения обстоятельств эта информация оказалась неверной. Но на этом волонтер не прекратила свои поиски. Девушка узнала, что в селе Малиновке проживает бабушка под данными разыскиваемой и решила выяснить все у участкового этого округа. Им оказался капитан полиции Арнур Манашев», - пояснили в ведомстве.

    «Его данные смогла узнать только поздно вечером, однако времени ждать не было, и я позвонила ему. По голосу было слышно, что человек сильно болеет. Позже оказалось, что действительно сотрудник полиции находится на больничном», - вспомнила девушка.

    Рассказав все обстоятельства дела, Салтанат сообщила полицейскому данные Надежды Николаевны. Капитан полиции Арнур Манашев, несмотря на свой недуг, решил помочь волонтеру. Он узнал, где и с кем проживает разыскиваемая женщина.

    Так, благодаря работе волонтеров и одного сотрудника полиции возобновилась связь между родственниками.

    По словам Салтанат, она была благодарна за отзывчивость полицейского и удивлена тому, что он, несмотря на позднее время, оперативно помог ей.

    В полиции добавили, что благодарность на имя Арнура Манашева приходит не впервые. Однако скромный сотрудник полиции не считает, что он делает что-то особенное.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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