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Полицейский покончил с собой в СКО

18 Февраля 2020 22:35
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Полицейский покончил с собой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области молодой полицейский совершил самоубийство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотруднику Аккайынского районного отдела полиции было 29 лет. Факт самоубийства полицейского подтвердили в пресс-службе департамента полиции области.

«15 февраля в съемной квартире в Петропавловске покончил жизнь самоубийством житель райцентра Смирново. По факту суицида сотрудника Аккайынского районного отдела полиции управлением собственной безопасности назначена служебная проверка. Расследование находится на личном контроле начальника департамента полиции Марата Тулебаева», - прокомментировали в пресс-службе.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Доведение до самоубийства».


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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