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    20:30, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Полицейский покончил с собой у посольства Туркменистана в Москве

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    МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - У здания посольства Туркменистана находящийся на дежурстве полицейский покончил с собой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данному факту проводится проверка.

    «20 июня в 05:02 мск службу «02» от граждан поступило сообщение о ранении полицейского. Прибывшими по адресу: Филипповский пер., д. 22, сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», - говорится в сообщении.

    Также в полиции отметили, что данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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