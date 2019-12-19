Полицейский погиб в ДТП в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области в дорожно-транспортном происшествии погиб полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции, ДТП случилось 18 декабря на 84 км автотрассы Костанай-Аулиеколь-Сурган.

«Столкнулись грузовик и «Audi», пострадали несколько человек. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа», - говорится в сообщении.

Установлено, что 29-летний водитель «Audi « не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, он находится в больнице в тяжелом состоянии. В результате ДТП скончался 32-летний сотрудник Аулиекольского районного отдела полиции.

Также известно, что полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей. Он ехал в Костанай для назначения экспертизы по уголовному делу.

По данному факту ведется служебное расследование.