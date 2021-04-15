Полицейский погиб при ДТП под Балхашом

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Екатеринбург-Караганда» вблизи города Балхаш грузовик столкнулся с патрульным автомобилем полицейских. В результате ДТП от полученных травм скончался 33-летний инспектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 апреля в 06.40 утра на автодороге «Екатеринбург –Алматы», в 45 км от города Балхаш в сторону Караганды, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль «Volvo» под управлением 41-летнего водителя столкнулся с патрульной автомашиной «КIA RIO» под управлением 33-летнего инспектора областного батальона патрульной полиции.

В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир – 46 летний Хайдар Оразбаев, инспектор областного батальона патрульной полиции, который находился на службе, также водитель спецавтомашины доставлен в медучреждение.

«Руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Старший лейтенант полиции Хайдар Оразбаев работал в органах внутренних дел с сентября 1995 года. Женат. Воспитывал четверых детей», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.