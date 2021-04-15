РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейский погиб при ДТП под Балхашом

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Екатеринбург-Караганда» вблизи города Балхаш грузовик столкнулся с патрульным автомобилем полицейских. В результате ДТП от полученных травм скончался 33-летний инспектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    15 апреля в 06.40 утра на автодороге «Екатеринбург –Алматы», в 45 км от города Балхаш в сторону Караганды, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль «Volvo» под управлением 41-летнего водителя столкнулся с патрульной автомашиной «КIA RIO» под управлением 33-летнего инспектора областного батальона патрульной полиции.

    В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир – 46 летний Хайдар Оразбаев, инспектор областного батальона патрульной полиции, который находился на службе, также водитель спецавтомашины доставлен в медучреждение.

    «Руководство и личный состав органов внутренних дел Карагандинской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Старший лейтенант полиции Хайдар Оразбаев работал в органах внутренних дел с сентября 1995 года. Женат. Воспитывал четверых детей», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!