Полицейский погиб на автодороге Уральск-Таскала

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудник управления полиции Уральска Мержан Бисенгалиев погиб сегодня, 16 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портала «Мой ГОРОД».

Официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков на своей странице в Instagram написал, что на трассе Уральск-Таскала погиб сотрудник управления полиции города Мержан Бисенгалиев.

- Сотрудник был за рулем своего авто марки Chevrolet Cobalt, вблизи поселка Айнабулак Таскалинского района допустил опрокидывание. В салоне авто находился один. От полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - пояснил Болатбек Бельгибеков.

Мержан Бисенгалиев пришел на службу в органы внутренних дел в 2002 году. У погибшего осталась жена и малолетняя дочь.