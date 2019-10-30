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Полицейский поднял с рельсов женщину перед приближающимся поездом в Костанае

30 Октября 2019 14:09
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Полицейский поднял с рельсов женщину перед приближающимся поездом в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник Северного отдела полиции УП города Костанай, находясь на дежурстве, спас женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

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Около 4-х часов утра полицейский Леонид Бот следовал по улице Узкоколейная в районе КСК. Остановившись возле железнодорожного переезда, страж порядка заметил, как одна женщина пытается вытащить лежащую между рельсами другую женщину. При этом женщина всячески сопротивлялась и кричала, что не хочет жить. В это время был уже слышен звук приближающегося поезда. Полицейский, мгновенно оценив всю ситуацию, выскочил из машины.

Взяв женщину за руки, он поднял ее и вытащил с рельсов. Майор Бот оттащил жительницу областного центра на безопасное расстояние. Подруга женщины выразила слова благодарности полицейскому за помощь.

«Такой случай в моей практике впервые. Главное, по моему мнению, не растеряться и мгновенно решить, что нужно делать. Помогла, конечно, физическая подготовка, которой в нашей службе уделяется особое внимание», - рассказывает Леонид Бот.


Вместе с тем, это не единичный случай, когда стражи порядка предотвращают подобные факты. 20 октября сотрудники полиции УП города Рудного старший сержант Канат Уалиев и лейтенант полиции Жанибек Галымханов предотвратили гибель мужчины, который пытался покончить жизнь самоубийством в подъезде одного из жилых домов города.

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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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