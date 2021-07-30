Полицейский отговорил женщину от прыжка с моста в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На пульт оператора «102» в г.Павлодаре поступил вызов. Звонивший сообщил, что неизвестная женщина собирается спрыгнуть с пешеходного моста в районе «химгородков», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

Незамедлительно к указанному месту прибыл инспектор службы батальона патрульной полиции Медхат Жылкыбаев. Он заметил, что женщина была в полном отчаянии, поэтому начал вести с ней диалог. Уже спустя несколько минут, стражу порядка удалось успокоить горожанку и уговорить ее отступить от края. Женщина рассказала полицейскому, что причиной такого поведения стала ссора с супругом. 40-летняя горожанка была передана скорой медицинской помощи.



