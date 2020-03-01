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Полицейский найден мертвым в Экибастузе

1 Марта 2020 14:49
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Полицейский найден мертвым в Экибастузе

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром, 1 марта, обнаружено тело сотрудника полиции города Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области ответили, что по данному факту начато досудебное расследование.

«Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не распространяется», – отметили в полиции.



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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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