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Полицейский найден мертвым в Экибастузе
1 Марта 2020 14:49
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром, 1 марта, обнаружено тело сотрудника полиции города Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области ответили, что по данному факту начато досудебное расследование.
«Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не распространяется», – отметили в полиции.
Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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