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Полицейский насмерть сбил человека и уехал с места ДТП в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сбив человека, полицейский уехал с места ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На автодороге около села Зинеден Исатайского района сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время на машине «Audi-А6» совершил наезд на человека. После чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 25-летний мужчина скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В ведомстве проинформировали, что начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также статье 347 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия).
Решается вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.
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