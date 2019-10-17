Полицейский насмерть сбил человека и уехал с места ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сбив человека, полицейский уехал с места ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На автодороге около села Зинеден Исатайского района сотрудник районного отдела полиции в нерабочее время на машине «Audi-А6» совершил наезд на человека. После чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 25-летний мужчина скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве проинформировали, что начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также статье 347 УК РК (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Решается вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.