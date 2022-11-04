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Полицейский из Жетысу завоевал «золото» на Кубке мира по универсальному бою

4 Ноября 2022, 23:34
Полицейский из Жетысу завоевал «золото» на Кубке мира по универсальному бою
4 Ноября 2022, 23:34

Полицейский из Жетысу завоевал «золото» на Кубке мира по универсальному бою

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Полицейский из Жетысуской области завоевал золотую медаль на Кубке мира по универсальному бою в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Капитан полиции Куандык Есинеев оказался сильнейшим в весовой категории до 85 кг среди спортсменов из 18 стран мира. Он завоевал золотую медаль в разделе «лайт» по универсальному бою.

Спортсмена с победой поздравил начальник департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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