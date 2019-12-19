Полицейский из Семея стал победителем Кубка Казахстана по кудо
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейский из Семея Еркебулан Ахметжанов занял первое место на III Кубке Казахстана по кудо в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе УП рассказали, что инспектор СОБР УП, старший лейтенант полиции кандидат мастера спорта по самбо Ахметжанов Еркебулан оправдал возложенные на него надежды и смог занять первое место.
Как отметил сам Еркебулан, соревнования проводились на очень высоком уровне, все соперники были сильными. Он провел четыре поединка, в финальном поединке победил соперника из города Костанай.
«Наш коллега, совмещающий спорт и служение правопорядку, работает в СОБР УП города Семей с 2016 года. Он неоднократно награждался грамотами областного департамента полиции и городского управления полиции. Пользуется авторитетом среди коллег. Мы уверены, что Еркебулан достигнет поставленных целей и станет чемпионом мира», - сказали в пресс-службе УП г. Семей.
Отметим, что Еркебулан не намерен останавливаться на достигнутом и планирует принять участие в чемпионате мира, который пройдет в 2020 году в Греции.
Кудо, или Дайдо Дзюку — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное на основе карате кёкусинкай, борьбы дзюдо, тайского бокса.
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