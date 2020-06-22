Полицейский из Актобе: Горжусь своей профессией

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела административной полиции города Актобе Вячеслав Бекмуханов имеет 28-летний опыт безупречной службы в органах внутренних дел. Своей профессией он гордится и признается, что никогда не думал поменять свою полицейскую жизнь на гражданскую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вячеслав Омарович Бекмуханов пришел на службу в полицию сразу после армии, в январе 1993 года. Его первая должность называлась «постовой сержант муниципального батальона патрульной милиции Актюбинского исполкома».

«Вячеслав честный, справедливый, всегда ровный тон в голосе, сдержанная обдуманная речь, он никогда не давал в обиду своих подчинённых, заступался за каждого сержанта и рядового, давал поддержку любому, кто хотел продвинуться по карьерной лестнице.

Он был самым молодым командиром батальона. В 25 лет в звании младшего лейтенанта был командиром взвода, а в 28 в звании лейтенанта он уже командовал батальоном, - вспоминает его бывший коллега капитан патрульной полиции в отставке Оразалы Жилкаманов.

В. Бекмуханова всегда отличали добросовестность и честность, и уже через семь лет он командовал батальоном патрульной полиции Актобе. Под руководством комбата Бекмуханова личный состав провел десятки тысяч задержаний.

«С тех пор прошла целая жизнь, уже не помню, сколько было задержаний по горячим следам, найдено краденых вещей, выявлено незаконного оружия. У нас всегда был сплоченный коллектив, работали один за всех и все за одного. Свою профессию я люблю, горжусь ею и никогда не думал поменять полицейскую жизнь на гражданскую», - с гордостью говорит Вячеслав Бекмуханов.

Сотрудники батальона во все времена заступали в наряд с оружием, и порой его приходилось применять.

Как-то в середине 90-х годов поступил вызов о том, что на улице в районе Курмыш бешеная собака нападает на прохожих. Сержант Бекмуханов вместе с напарником незамедлительно выехали на место вызова. Встреча с бешеным животным – дело не шуточное, и полицейские были готовы на всё.

Во дворе частного дома лежала раненая пожилая женщина, собака укусила её за голову, и из раны сочилась кровь. Вячеслав, осторожно оглядываясь, зашел во двор. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила большая собака породы «московская сторожевая» и с лаем устремилась прямо на него. Сержант мгновенно вынул из кобуры пистолет и, не задумываясь, выстрелил в бешеное животное в упор.

«Я до сих пор помню глаза этой собаки, злые и бездушные. К сожалению, потом приходилось сталкиваться и с люди с такими же глазами», - говорит полицейский.

Исполнительный, ответственный в период службы в батальоне Вячеслав Омарович не выходил в отпуск 12 лет. Во время режима ЧП он полтора месяца безвыездно находился на магистральном карантинном блокпосте, выполняя свой служебный долг.

У Вячеслава Бекмуханова пятеро детей. Двое уже взрослые, а остальных ещё предстоит поднимать на ноги. Но когда на страже их покоя стоит такой папа, можно не сомневаться, что у детей будет счастливое детство.