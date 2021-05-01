Полицейский и рентгенолог потушили пожар в детском отделении райбольницы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в центральной больнице района им. Г.Мусрепова произошло возгорание из-за короткого замыкания в приборе освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в ночь с 28 на 29 апреля в медучреждение приехал капитан полиции Канат Мергалимов. В больницу поступила девочка с травмой. В таких случаях ювенальные полицейские обязательно собирают материал, чтобы исключить факт насилия.

В этот момент медсестра сообщила о пожаре в детском отделении. Вместе с полицейским туда прибежал рентгенолог Андрей Сидоренко. Отделение было затянуто едким дымом. Две медсестры пытались унять панику, возникшую среди пациентов. Врач приступил к эвакуации, полицейский с огнетушителем побежал в ординаторскую. Там с трудом разглядел, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в приборе освещения. От жара плавился натяжной потолок, горящий пластик капал на кушетку и линолеум. Открытое пламя сопровождалось сильным задымлением. К.Мергалимов и А.Сидоренко вместе ликвидировали возгорание, обесточили помещение, открыли окна.

«В детском отделении находилось 17 детей и 4 мамы, лежавшие с малышами. Главным было успокоить их. Паника - опаснее самого пожара. Пожарный расчёт и сотрудники районного отдела полиции прибыли спустя 7-8 минут после вызова. К счастью, нам удалось справиться раньше. Врач Сидоренко проявил выдержку и хладнокровие, к моменту прибытия пожарных мы уже перевели персонал и пациентов в соседнее отделение», - рассказал К.Мергалимов.