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    19:05, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейский и рентгенолог потушили пожар в детском отделении райбольницы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в центральной больнице района им. Г.Мусрепова произошло возгорание из-за короткого замыкания в приборе освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в ночь с 28 на 29 апреля в медучреждение приехал капитан полиции Канат Мергалимов. В больницу поступила девочка с травмой. В таких случаях ювенальные полицейские обязательно собирают материал, чтобы исключить факт насилия.

    В этот момент медсестра сообщила о пожаре в детском отделении. Вместе с полицейским туда прибежал рентгенолог Андрей Сидоренко. Отделение было затянуто едким дымом. Две медсестры пытались унять панику, возникшую среди пациентов. Врач приступил к эвакуации, полицейский с огнетушителем побежал в ординаторскую. Там с трудом разглядел, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в приборе освещения. От жара плавился натяжной потолок, горящий пластик капал на кушетку и линолеум. Открытое пламя сопровождалось сильным задымлением. К.Мергалимов и А.Сидоренко вместе ликвидировали возгорание, обесточили помещение, открыли окна.

    «В детском отделении находилось 17 детей и 4 мамы, лежавшие с малышами. Главным было успокоить их. Паника - опаснее самого пожара. Пожарный расчёт и сотрудники районного отдела полиции прибыли спустя 7-8 минут после вызова. К счастью, нам удалось справиться раньше. Врач Сидоренко проявил выдержку и хладнокровие, к моменту прибытия пожарных мы уже перевели персонал и пациентов в соседнее отделение», - рассказал К.Мергалимов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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