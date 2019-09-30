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вчера 21:53
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Полицейский и его супруга погибли в ДТП в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате столкновений двух авто на месте происшествия погиб молодой сотрудник полиции и его супруга, четыре человека доставлены в больницу с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На автодороге Караганда - Жезказган в 5 км от села Кулайгыр произошло столкновение автомашины «Ауди» под управлением 40-летнего мужчины и автомашины «ВАЗ» под управлением 25-летнего мужчины.
«В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ», который являлся сотрудником полиции и его жена, 21-летняя пассажирка скончались, 22-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Как выяснилось позднее, женщина оказалось в положении. На данный момент врачи борются за жизнь её и ребёнка.
Также в больницу были доставлены водитель «Ауди» и двое его пассажиров с различными травмами. Одним из них был заместитель начальника ДП области, который находился в отпуске.
По факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются.
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