Полицейский и его супруга погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате столкновений двух авто на месте происшествия погиб молодой сотрудник полиции и его супруга, четыре человека доставлены в больницу с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На автодороге Караганда - Жезказган в 5 км от села Кулайгыр произошло столкновение автомашины «Ауди» под управлением 40-летнего мужчины и автомашины «ВАЗ» под управлением 25-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ», который являлся сотрудником полиции и его жена, 21-летняя пассажирка скончались, 22-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Как выяснилось позднее, женщина оказалось в положении. На данный момент врачи борются за жизнь её и ребёнка.

Также в больницу были доставлены водитель «Ауди» и двое его пассажиров с различными травмами. Одним из них был заместитель начальника ДП области, который находился в отпуске.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются.