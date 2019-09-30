+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 12 °С
USD 387.63 EUR 423.49
RUB 6.02 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейский и его супруга погибли в ДТП в Карагандинской области

30 Сентября 2019 16:10
Поделиться:
Полицейский и его супруга погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате столкновений двух авто на месте происшествия погиб молодой сотрудник полиции и его супруга, четыре человека доставлены в больницу с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом рассказали в Атырау
Предварительное число пострадавших в ДТП с автобусом назвали в Атырау Автобус столкнулся с грузовиком в Атырау, есть пострадавшие ДТП в Щучинске: водитель и пассажир сгорели в автомобиле

На автодороге Караганда - Жезказган в 5 км от села Кулайгыр произошло столкновение автомашины «Ауди» под управлением 40-летнего мужчины и автомашины «ВАЗ» под управлением 25-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ», который являлся сотрудником полиции и его жена, 21-летняя пассажирка скончались, 22-летняя пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Как выяснилось позднее, женщина оказалось в положении. На данный момент врачи борются за жизнь её и ребёнка.

Также в больницу были доставлены водитель «Ауди» и двое его пассажиров с различными травмами. Одним из них был заместитель начальника ДП области, который находился в отпуске.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив