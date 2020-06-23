Полицейский Баглан Рымжанов: Есть такая профессия – природу защищать

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии полицейского праздника в управлении местной полицейской службы ДП Алматинской области подвели итоги работы и определили лучшего природоохранного полицейского, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Им стал инспектор группы природоохранной полиции УМПС ДП Алматинской области капитан полиции Рымжанов Баглан Канашович. Службу в ОВД начал с февраля 2010 года, в занимаемой должности с сентября 2018 года.

«С детства мечтал стать военным, хорошо учился, занимался спортом. В роду у нас большинство мужчин носили погоны. Дед Кадырбаев Уксукбай - милиционер с богатым прошлым. Отец Рымжанов Канаш, работавший участковым инспектором и дослужившийся до капитана, является почетным гражданином Каратальского района. Но больше всех на выбор стать правоохранителем повлиял родной дядя - Кадырбаев Талап Уксукбаевич, легенда уголовного розыска Семиречья. Он был для меня настоящим кумиром, образцом мужества и мудрости. Поэтому меня по праву можно считать потомственным полицейским», - рассказал Баглан Рымжанов.

К слову, наш герой имеет два высших образования экономическое и юридическое. Действительную военную службу проходил в войсках национальной гвардии с 2008 по 2009 г.

Женился будущий капитан в 2010 году на красавице Алие, которая подарила ему двоих сыновей: в 2011 году Дастана и в 2019 г. Дарына. Старший Дастан, ученик 3-го класса – отличник, увлекается дзюдо, старается быть похожим на отца. Кстати, Баглан является кандидатом в мастера спорта по боксу и имеет второй разряд по рукопашному бою.

Будучи по должности защитником природы, капитан полиции Рымжанов имеет отличные показатели. В прошлом году личным сыском выявил семь фактов уголовных правонарушений. В этом году он раскрыл достаточно серьёзный факт - 13 февраля 2020 года на границе Уйгурского и Енбекшиказахского районов на побережье реки Или в остановленной автомашине марки «Nissan», в багажнике обнаружены: рыба разных видов общим весом 142,7 кг., гарпун и резиновая лодка. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений), ущерб государству составил 676 тыс. тенге.

Под его руководством природоохранная полиция области за 5 месяцев текущего года выявила 515 нарушений, по 60-ти из них возбуждены уголовные дела, остальные 455 являются административными правонарушениями.

На вопрос, что заставляет его быть таким энергичным и ответственным, Баглан Канашович скромно ответил: «Есть такая профессия – природу защищать!».