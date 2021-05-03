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    13:48, 03 Май 2021 | GMT +6

    Полицейскими Нур-Султана задержан виновник возгорания сухостоя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана задержан виновник возгорания сухостоя по проспекту Богенбай батыра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Как сообщалось , 2 мая в 12:40 часов на канал 102 поступил вызов о том, что по проспекту Богенбай батыра горит сухостой. Полицейские незамедлительно прибыли на место.

    Установлено, что пожар перешел с участка на жилой частный дом. Службой пожаротушения огонь был локализован. Жертв и пострадавших нет.

    «Инспекторы службы детально изучили территорию, где в обзор камер попали подозрительные лица, скрывшиеся с места возгорания», - сообщил начальник Центра оперативного управления ДП Нур-Султана Кайрат Раушанов.

    Полицейские выяснили, что жители столицы около 12:30 часов распивали спиртные напитки. Один из них, взяв зажигалку, поджег пучок медной проводки, вследствие чего началось возгорание, и огонь распространился на высохший камыш.

    Подозреваемый в совершении поджога задержан.

    По факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Астана Происшествия Правоохранительные органы
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