НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана задержан виновник возгорания сухостоя по проспекту Богенбай батыра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Как сообщалось , 2 мая в 12:40 часов на канал 102 поступил вызов о том, что по проспекту Богенбай батыра горит сухостой. Полицейские незамедлительно прибыли на место.

Установлено, что пожар перешел с участка на жилой частный дом. Службой пожаротушения огонь был локализован. Жертв и пострадавших нет.

«Инспекторы службы детально изучили территорию, где в обзор камер попали подозрительные лица, скрывшиеся с места возгорания», - сообщил начальник Центра оперативного управления ДП Нур-Султана Кайрат Раушанов.

Полицейские выяснили, что жители столицы около 12:30 часов распивали спиртные напитки. Один из них, взяв зажигалку, поджег пучок медной проводки, вследствие чего началось возгорание, и огонь распространился на высохший камыш.

Подозреваемый в совершении поджога задержан.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.



