+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейскими Нур-Султана задержан серийный вор-карманник

20 Ноября 2021 12:55
Поделиться:
Полицейскими Нур-Султана задержан серийный вор-карманник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением обратились жители города, ставшие жертвами карманников. Во всех случаях кража была совершена в общественном транспорте или на остановке, где карманник, воспользовавшись скоплением людей, путем свободного доступа, подходил заранее к пассажиру и, дождавшись момента, похищал мобильные телефоны и кошельки с сумок и карманов верхней одежды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Новости по теме
Разнорабочий погиб под ковшом экскаватора в Акмолинской области
Арендное жилье для молодежи: участники программы должны проверить статус заявок Творческий конкурс среди людей с особыми потребностями провели в столице 19-летняя няня крала золотые украшения и сдавала их в ломбард в Актобе

После нескольких обращений оперативники сразу начали отработку маршрутов общественных транспортов и остановок.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции с поличным за совершение ряда карманных краж задержан 30-летний подозреваемый.

Установлено, что последний ранее неоднократно был судим за кражи. Полицейскими доказана его вина в совершении 5 карманных краж, а также проводится проверка причастности к нераскрытым совершенным преступлениям на территории столицы.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. Часы пик - благоприятная атмосфера для карманников, которые пользуются невнимательностью горожан. Добычей воров становятся мобильные телефоны и кошельки. Находясь в местах массового скопления людей, полицейские рекомендуют внимательно следить за личными вещами, сумку держать в поле своего зрения, не носить ценные вещи в легкодоступных местах.

Если Вы заметили подозрительных людей, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру «102» или по мобильному приложению.




Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Разнорабочий погиб под ковшом экскаватора в Акмолинской области
Арендное жилье для молодежи: участники программы должны проверить статус заявок
Творческий конкурс среди людей с особыми потребностями провели в столице
19-летняя няня крала золотые украшения и сдавала их в ломбард в Актобе
Популярное
1 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
2 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
3 Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
4 Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
5 Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
6 Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Читайте также
Житель СКО лишился машины на иностранном учете из-за долгов владельца
Свыше 63 тысяч литров авиатоплива похитили в Мангистауской области
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил парк «Сосновый бор» в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Глава государства высказался о криптовалютах и внедрении цифрового тенге
Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив