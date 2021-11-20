Полицейскими Нур-Султана задержан серийный вор-карманник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением обратились жители города, ставшие жертвами карманников. Во всех случаях кража была совершена в общественном транспорте или на остановке, где карманник, воспользовавшись скоплением людей, путем свободного доступа, подходил заранее к пассажиру и, дождавшись момента, похищал мобильные телефоны и кошельки с сумок и карманов верхней одежды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

После нескольких обращений оперативники сразу начали отработку маршрутов общественных транспортов и остановок.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции с поличным за совершение ряда карманных краж задержан 30-летний подозреваемый.

Установлено, что последний ранее неоднократно был судим за кражи. Полицейскими доказана его вина в совершении 5 карманных краж, а также проводится проверка причастности к нераскрытым совершенным преступлениям на территории столицы.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. Часы пик - благоприятная атмосфера для карманников, которые пользуются невнимательностью горожан. Добычей воров становятся мобильные телефоны и кошельки. Находясь в местах массового скопления людей, полицейские рекомендуют внимательно следить за личными вещами, сумку держать в поле своего зрения, не носить ценные вещи в легкодоступных местах.

Если Вы заметили подозрительных людей, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру «102» или по мобильному приложению.







