Полицейскими Нур-Султана задержан серийный вор-карманник
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию с заявлением обратились жители города, ставшие жертвами карманников. Во всех случаях кража была совершена в общественном транспорте или на остановке, где карманник, воспользовавшись скоплением людей, путем свободного доступа, подходил заранее к пассажиру и, дождавшись момента, похищал мобильные телефоны и кошельки с сумок и карманов верхней одежды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
После нескольких обращений оперативники сразу начали отработку маршрутов общественных транспортов и остановок.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции с поличным за совершение ряда карманных краж задержан 30-летний подозреваемый.
Установлено, что последний ранее неоднократно был судим за кражи. Полицейскими доказана его вина в совершении 5 карманных краж, а также проводится проверка причастности к нераскрытым совершенным преступлениям на территории столицы.
По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанный водворен в Изолятор временного содержания.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными. Часы пик - благоприятная атмосфера для карманников, которые пользуются невнимательностью горожан. Добычей воров становятся мобильные телефоны и кошельки. Находясь в местах массового скопления людей, полицейские рекомендуют внимательно следить за личными вещами, сумку держать в поле своего зрения, не носить ценные вещи в легкодоступных местах.
Если Вы заметили подозрительных людей, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру «102» или по мобильному приложению.
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