Полицейскими изъята крупная партия марихуаны в Костанайской области

28 Ноября 2022, 18:43

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками полиции Камыстинского района при проведении операции «Рефлекс» задержан 44-х летний житель поселка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В доме у сельчанина в ходе санкционированного личного обыска изъято 14 килограммов марихуаны. Согласно заключению экспертизы, обнаруженное вещество относится к наркотическому средству – высушенной марихуане. По данному факту полицией начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК «Сбыт наркотических средств». К подозреваемому применена мера пресечения – арест», - прокомментировали в полиции.

Всего с начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято более 180 килограммов различных наркотических средств.

По словам заместителя начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Аята Картбаева, основная задача сотрудников полиции в рамках ОПМ «Рефлекс» - активизация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и синтетических психоактивных веществ.