Полицейским удалось спасти беременную женщину из реки Есиль в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские спасли беременную женщину, спрыгнувшую в реку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Столичный полицейский Алмаз Култанов, находясь на службе по проспекту Кабанбай батыра, около 12:20 часов заметил на мосту через реку Есиль в районе ТД «Рамстор» девушку, которая вела себя странно. Быстро раздеваясь на ходу, она намеревалась спрыгнуть с моста. О данном факте сотрудник полиции оперативно сообщил дежурному ЦОУ, а сам незамедлительно проследовал в сторону моста, чтобы предотвратить беду. Но в этот момент женщина уже успела спрыгнуть в холодную воду. Не медля ни секунды, Култанов прыгнул в воду за ней.

«Доплыв до женщины, страж порядка схватил ее за одежду и направился в сторону берега. В это время его напарники Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг, а Нурсултан Сариев со стороны берега бросился в воду в помощь своему коллеге», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на берегу для оказания помощи их ожидали не только другие сотрудники полиции, но и неравнодушные жители города.



