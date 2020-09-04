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Полицейским представлялся телефонный мошенник в СКО

4 Сентября 2020 13:25
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Полицейским представлялся телефонный мошенник в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области разыскивают мошенника, который представлялся сотрудником правоохранительных органов и вымогал деньги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, злоумышленник воспользовался старой схемой обмана, популярной несколько лет назад. Он позвонил 60-летней жительнице района М.Жумабаева и сказал, что ее внук попал в беду. Женщине мошенник представился полицейским и сказал, что может за определенную сумму решить проблему. Испуганная женщина выполнила требование злоумышленника и перечислила на указанные им счета 400 тысяч тенге.

«Женщина не позвонила внуку, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке. Безусловно, преступники, действующие подобным образом, умеют оказывать психологическое давление. Однако один звонок родственнику, якобы привлечённому к уголовной ответственности, помог бы предотвратить преступление», — сказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

Всего с начала года полицейские области раскрыли 46 интернет-мошенничеств.



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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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