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Полицейским поднимут зарплаты и предоставят новые автомобили в Нур-Султане
8 Мая 2022 15:51

Полицейским поднимут зарплаты и предоставят новые автомобили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поздравил горожан с Днем защитника Отечества и сообщил о ряде мер, принимаемых для комфортной работы столичных полицейских, передает МИА «Казинформ».

Алтай Кульгинов подчеркнул, что акимат принимает меры для комфортной работы стражей порядка, которые обеспечивают безопасность горожан и стоят на охране города. Прежде всего аким сообщил о повышении оклада сотрудникам местной полицейской службы.

«В текущем году планируем повысить оклад сотрудников МПС. Кроме того, предоставили отдельные здания в районах Байконыр и Сарыарка, построили здания для полиции района Есиль и для подразделения департамента полиции», – написал Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.

Кроме того, акимат занимается материально-техническим обеспечением полицейских.

«В текущем году планируем приобрести и передать ДП еще 54 патрульных автомобиля. Кроме того, за три года приобрели почти 140 патрульных автомобилей, почти 1 600 единиц электронной техники», – уточнил Алтай Кульгинов.

Также он пояснил принцип шаговой доступности в рамках проекта «Безопасный город». По словам акима, с начала прошлого года по городу установили десять модульных и 12 участковых пунктов полиции. На этот год запланировано еще пять участковых пунктов.

«Важная роль в обеспечении правопорядка отведена камерам. Горожане во время встреч просят установить камеры во дворах, общественных местах и т.д. В текущем году планируем установить еще порядка 1,5 тыс. камер», – заявил Алтай Кульгинов.

В завершение глава города поздравил жителей и гостей столицы с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Аким заявил, что государство уделяет особое внимание всесторонней поддержке ветеранов Вооруженных Сил и всех военнослужащих, развитию и совершенствованию военной отрасли, укреплению обороноспособности страны.


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