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Полицейских, вынесших из горящего дома пенсионеров, наградили в Костанайской области

1 Ноября 2019 15:50
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Полицейских, вынесших из горящего дома пенсионеров, наградили в Костанайской области

САРЫКОЛЬСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Сарыкольского отдела полиции Костанайской области Ануар Омаров и Александр Ильяшов отмечены нагрудными знаками «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін» за совершение героического поступка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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18 июля полицейские вынесли из горящего дома пенсионеров из Сарыколького района Галину Зинченко и ее брата инвалида. Они до сих пор выражают полицейским слова благодарности.

Героический поступок отмечен и в МВД. Сегодня двум героям вручены заслуженные награды.

На награждение были приглашены семьи сотрудников полиции. Супруга полицейского Александра Ильяшова Галина молодая мама. Их дочери всего полтора года.


«Я всегда волнуюсь за мужа, когда он уходит на службу. Мы гордимся им, ведь он уже дважды спасал людей из пожара», - говорит Галина.

Ануар Омаров воспитывает двоих сыновей 11 и 12 лет.

«Я хочу, чтобы мои дети мною гордились. Это награда для них», - говорит полицейский.

С начала года 20 человек в Костанайской области были спасены стражами порядка.

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия, МВД РК,
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