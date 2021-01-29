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    22:37, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Полицейских, укравших у покойника телефон, осудили в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Двое полицейских присвоили мобильный телефон погибшего в ДТП мужчины. Жезказганский городской суд вынес приговор бывшим стражам порядка, задержанным по обвинению в краже, злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Весной прошлого года два криминалиста местного управления полиции выехали на дорогу Жезказган – Сатпаев, где произошло ДТП со смертельным исходом. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон погибшего водителя. Вместо того, чтобы сдать его как вещественное доказательство, полицейские забрали телефон. А позже через мобильное приложение оформили микрокредиты на имя владельца телефона. Поступившие деньги они перевели на карту знакомого.

    Спустя некоторое время их мошенническое действие было выявлено. Подозреваемые заключили процессуальное соглашение с прокурором и полностью признали свою вину. Благодаря этому их не лишили свободы. Жезказганский городской суд приговорил их к 3,6 годам ограничения свободы. Также суд лишил их специального звания.

    «Основываясь на изложенном, суд признал подсудимых виновными и назначил наказание первому подсудимому в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, при этом он пожизненно лишен права работать на государственной службе, а также специального звания лейтенант полиции. Второму подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, с лишением специального звания старший лейтенант полиции. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Жезказганского городского суда.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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