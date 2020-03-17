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Полицейских учат различать коронавирус в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рекомендации по эпидемнадзору за COVID-19 стражи порядка получили в Актогайском районе Павлодарского Прииртышья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На семинаре были озвучены рекомендации по эпидемиологическому надзору за COVID-19 со стандартами определения случаев коронавирусной инфекции и алгоритмами неотложных мероприятий всех этапов оказания медицинской помощи», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.
Семинар по коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские работники Актогайской районной больницы провели с личным составом отдела полиции Актогайского района Павлодарской области.
«Они рассказывали о симптомах вирусных заболеваний и о способах их предотвращений, раздавали памятки. Главной задачей является информирование населения о мерах профилактики и способах защиты от инфекции», - добавили в полиции.
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