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Полицейских учат различать коронавирус в Павлодарской области

17 Марта 2020 22:05
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Полицейских учат различать коронавирус в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Рекомендации по эпидемнадзору за COVID-19 стражи порядка получили в Актогайском районе Павлодарского Прииртышья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На семинаре были озвучены рекомендации по эпидемиологическому надзору за COVID-19 со стандартами определения случаев коронавирусной инфекции и алгоритмами неотложных мероприятий всех этапов оказания медицинской помощи», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

Семинар по коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские работники Актогайской районной больницы провели с личным составом отдела полиции Актогайского района Павлодарской области.

«Они рассказывали о симптомах вирусных заболеваний и о способах их предотвращений, раздавали памятки. Главной задачей является информирование населения о мерах профилактики и способах защиты от инфекции», - добавили в полиции.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Антон Гагарин

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