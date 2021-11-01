Полицейских судят за бездействие, повлекшее трагедию в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые проходит судебный процесс над сотрудниками полиции, которые обвиняются в том, что, несмотря на многочисленные обращения, не пришли на помощь женщине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых четверо полицейских – двое участковых инспекторов, оперуполномоченный и следователь городского управления полиции.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, они обвиняются в том, что не вмешались в ситуацию - когда женщина сообщала, что ее неоднократно избивал и однажды изнасиловал 36-летний мужчина. Закончилась эта драма тем, что он ударил женщину топором по голове и повесился на глазах ее детей. Женщина выжила. Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

Находящимся на скамье подсудимых двоим участковым инспекторам предъявлены обвинения по п. 1 ч. 4 ст. 370 УК РК («Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия»), оперуполномоченному и следователю - по п. 1,2 ч. 3 ст. 433 («Укрытие уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору, повлекшее тяжкие последствия»).