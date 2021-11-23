Полицейских, спасших девушку от суицида, наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинским полицейским, спасших девушку от суицида, вручили награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева за добросовестное исполнение служебных обязанностей старший инспектор Талгат Райханов и инспектор Нурболат Сейтек полка патрульной полиции УП г. Караганды награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздiк шыққаны үшiн». Также приказом начальника ДП области Ерлана Файзуллина сотрудники награждены наручными часами с символикой МВД РК. Награды отличившимся полицейским вручил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

«Благодарю вас за грамотную и эффективную работу. Несмотря на достаточно напряженные условия, вы успешно справляетесь с поставленными задачами. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении возложенных задач по обеспечению законности и правопорядка», - отметил он.

Напомним, полицейские вытащили из петли девушку, пытавшуюся покончить с собой в Караганде.

14 ноября около 3.30 часов наряд полка патрульной полиции УП города Караганды в составе старшего инспектора Талгата Райханова и инспектора Нурболата Сейтек получил сообщение: в химчистку, расположенную на проспекте Нуркена Абдирова, пытается проникнуть неизвестный. Через несколько минут полицейские прибыли на место происшествия.

Выяснилось, сообщение в полицию поступило от двух женщин-рабочих, находившихся на ночной смене.

«Кто-то стучался в входную дверь, плакал. Но мы ее не открыли, связались с полицией и ждали, когда вы приедете», – пояснили свидетели.

Осматривая прилегающую территорию, полицейские заметили девушку, висевшую на веревке, прикрепленной к пожарной лестницей. Они вытащили ее из петли, оказали первую медицинскую помощь. Усилия полицейских оказались не напрасны: девушка задышала. Патрульные передали ее медикам скорой помощи и продолжили службу.



