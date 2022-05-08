8 Мая 2022 20:14

Полицейских СКО наградили за спасение людей

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области двое полицейских получили медали «Ерлігі үшін» («За мужество»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, награды стражам порядка вручил министр МВД РК Марат Ахметжанов.

Инспектор-дежурный первого отдела полиции Петропавловска Мейрман Тулебаев спас из воды двух человек. В мае прошлого года девушка упала с берега в реку Есиль. Один из очевидцев попытался спасти ее, однако тонуть начали оба. Полицейский находился поблизости в нерабочее время. Он и еще одна женщина бросились в ледяную воду. Полицейский вынес на берег девушку, сделал искусственное дыхание мужчине.

Сотрудник миграционной службы отдела полиции Айыртауского района Рустем Карим спас из огня свою соседку. Пожар в двухквартирном доме, где он проживает, случился в январе. Полицейский вывел из дома свою семью и помог живущей за стеной пенсионерке, буквально вынес ее на себе.