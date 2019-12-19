Полицейских привлекут к ответственности за распространение фото невиновного актюбинца в соцсетях

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции, распространившие фотографии невиновного в изнасиловании несовершеннолетней в социальных сетях будут установлены и привлечены к ответственности. Такое обещание дал сегодня начальник департамента полиции области Атыгай Арыстанов в ходе встречи с потерпевшим, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Как известно 12 декабря в Актобе произошло изнасилование 9-летней девочки в ее собственной квартире. По подозрению в преступлении был задержан 21-летний актюбинец.

Однако еще ранее в соцсетях были распространены фотографии другого молодого человека Нурлана Ш., якобы подозреваемого в преступлении.

С 12 по 17 декабря личный состав Департамента полиции Актюбинской области был задействован в раскрытии этого преступления, в ходе которого отрабатывался район совершения преступления, а также лица, схожие по внешним признакам с подозреваемым лицом. В числе вызванных на допрос был также житель города Актобе Нурлан Ш. Он был доставлен в отдел полиции, допрошен, его алиби были проверены и он был отпущен.

Начальник полиции Атыгай Арыстанов лично встретился с Нурланом, который в те дни был ошибочно вызван на допрос по причине сходства одежды.

Начальник Департамента полиции объяснил, что усилия полицейских были направлены исключительно на раскрытие преступления, и поиски настоящего преступника. Намерения обвинить невиновного и непричастного к совершению преступления у полицейских не было. Он также заверил, что сотрудники полиции, распространившие его фотографии в социальных сетях будут установлены в ходе служебного расследования и привлечены к ответственности.

«Я понимаю, что сотрудники полиции занимались раскрытием тяжкого преступления, однако был сильно расстроен тем, что мои фотографии распространились в социальных сетях. Начальник Департамента полиции обещал, что виновных найдут и накажут», - сказал Нурлан Ш.