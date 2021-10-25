Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Полицейских наказали за грубое обращение с пожилой жительницей Шымкента

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Октября 2021, 13:22
Полицейских наказали за грубое обращение с пожилой жительницей Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции озвучили итоги проверки после резонансного видео с полицейскими Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет о видео, которое распространилось в Instagram. Жители Шымкента заступились за 75-летнюю бабушку, с которой грубо обращались двое сотрудников полиции.

«Сегодня, 24 октября 2021 года, на Верхнем Рынке произошел инцидент. Двое полицейских напали на бабушку, которая сидела в сторонке с мешочком в 3-4 кг грецких орехов. Так эти двое, в частности полицейский в черной маске, обращался грубо, забрал у бабули телефон и не давал позвонить сыну бабушке. Бабушке чуть плохо не стало, мы, прохожие, заступились за нее», - рассказала жительница Шымкента в письме, адресованном авторам паблика.

По словам горожанки, полицейские отказались представиться. Когда она подошла, чтобы узнать имена сотрудников в форме, они отмахнулись.

Позже в департаменте полиции Шымкента озвучили итоги служебного расследования по данному факту.

«В соответствии с решением дисциплинарной комиссии сотрудникам полиции было вынесено дисциплинарное взыскание. В частности, Жулдызбеку Мулькибаеву было вынесено взыскание из-за неполного служебного соответствия, а Дауыру Турмагамбетову вынесено взыскание в виде предупреждения. Такое решение принято в связи с нарушением норм Этического кодекса сотрудниками полиции.

Происшествия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе