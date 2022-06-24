24 Июня 2022 02:15

Полицейских наградили за спасение утопающего в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее наградили полицейских, которые спасли тонущего в реке Иртыш мужчину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

В городском управлении по чрезвычайным ситуациям прошло торжественное чествование полицейских. Спасатели поблагодарили лейтенантов полиции Мирата Иданова и Бекжана Алтыкана за проявленный героизм и вручили им благодарственные письма.

Как сообщалось , инцидент произошел в Семее 28 мая. В этот день поступило сообщение, что в районе автогужевого моста по Иртышу на бревне плывет мужчина. Сотрудники экипажа ПА «Барыс-34» в составе лейтенантов полиции Мирата Иданова и Бекжана Алтынкана незамедлительно направились в сторону новой набережной. Лейтенант М.Иданов не задумываясь об опасности, отстегнул пояс с пистолетом и спецсредствами и в фирменном обмундировании прыгнул в воду. В это время лейтенант Б. Алтынкан достал спасательный круг из служебного автомобиля и страховал своего напарника. Полицейские спасли мужчину и передали его врачам скорой помощи.

Выяснилось, что он пытался на бревне переплыть реку, но он не рассчитал свои силы и его унесло течением.



