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Полицейских наградили в Костанае

22 Января 2023, 21:17
Полицейских наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Костанайской области отметили участковых, которых чаще всего благодарят граждане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приказом начальника департамента полиции Костанайской области участковые Северного отдела полиции Костаная Жаксылык Серменов и Жандос Кусайын были награждены нагрудными знаками «Қазақстан полициясына 30 жыл»

В полиции отмечают, что в рамках реализации концепции «Слышащего государства» и «Полиция шаговой доступности» полицейские проводят необходимую работу с населением. В частности, это касается деятельности участковых полицейских, которые повсеместно общаются с гражданами и стараются решить их проблемы.

Участковый пункт полиции «Текстильный» — один из самых больших административных участков города Костаная. Участковые здесь работают с раннего утра и до позднего вечера.

«Жители адресуют нам различные проблемы и вопросы, в том числе и бытового характера. К примеру, Александр Крюков обратился к нам за помощью. Дело в том, что его затопил сосед сверху и нецензурно выражался в его адрес. Такого отношения к себе он стерпеть не смог. Нарушитель был привлечен к административной ответственности, также была оказана помощь и в решении гражданско-правовых отношений», - сказал старший лейтенант полиции Жандос Кусайын.

Александр Крюков написал в адрес стражей порядка благодарность и он не единственный, кто так оценил их работу. По итогам 2022 года участковые УПП «Текстильный» получили наибольшее количество положительных отзывов от населения, в которых отмечался кропотливый труд Жандоса Кусайына и Жаксылыка Серменова.

За время работы на вверенном им участке они зарекомендовали себя как опытные сотрудники, которые не оставляют проблемы граждан без внимания.

Жаксылык Серменов работает в органах полиции с 2008 года, участковым с 2016-го, его напарник Жандос Кусайын в полиции служит с 2017 года, участковым с 2021-го. На их счету более 50 раскрытых преступлений личным сыском, в том числе и тяжких.


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